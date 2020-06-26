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İzmir'de şişme deniz oyuncağıyla sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:23:52 -
İzmir'de şişme deniz oyuncağıyla sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti.

7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni kurtaran ekipler, yüzerek onları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesini de başka bir bota aldı.

Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.

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