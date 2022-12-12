İzmir'de silahlı saldırı
İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
O.Y, Alsancak semtinde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.Y, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
O.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.