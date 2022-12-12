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Aktüel İzmir'de silahlı saldırı
Aktüel

İzmir'de silahlı saldırı

İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 00:50:00 -
İzmir'de silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

O.Y, Alsancak semtinde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.Y, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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