İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 2 kişi daha öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'sinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Ahmet Karayiğit (58) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karayiğit'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diğer yandan, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

Kentte sahte içkiye yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Aşkın, "Şu ana kadar gözaltında 20 kişi var. Bununla ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Yaptığımız ilk tespitlerde ele geçirilen etil alkol etiketli bidonlarda metil alkol bulundu. Bununla ilgili operasyonlar devam edecek. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu tür sahte içki kullanmamalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

- Soruşturma sürüyor



Sahte içki zehirlenmeleri üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bazı adreslere operasyonlar düzenlenmişti.

Son olarak dün gece Çiğli ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilmişti. Kaçak yollarla üretilen ve zehirlenmelere neden olan sahte içkilere dezenfektan kaynaklı metil alkol karışmış olabileceği öne sürülmüştü.

İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı da dün yaşamını yitirmişti.