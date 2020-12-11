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Aktüel İzmir'de sağanak etkili oldu
Aktüel

İzmir'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 03:45:29 -
İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu sürdü.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren yağışta, yollarda su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da boş kalırken, kısıtlamadan muaf olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Sağanakta sürücülerin araçlarını kontrollü şekilde kullandığı gözlemlendi.

Kentin simgelerinde olan tarihi İzmir Saat Kulesi de rengarenk ışıklarıyla yağmurda güzel görseller oluşturdu.

Öte yandan, yağmurun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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