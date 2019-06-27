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İzmir'de PKK operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:47
İzmir'de PKK operasyonu! Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:47
  1. İzmir
  2. pkk

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