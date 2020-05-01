  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de otel odasında sır ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır otelde yaşadığı iddia edilen kişi odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 05:47:57 -
İzmir’de otel odasında sır ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır otelde yaşadığı iddia edilen kişi odasında ölü bulundu. Otel odasında gerçekleşen ölüm üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 2 senedir otelde yaşadığı iddia edilen Fethi Şaşmaz (56), odasında otel görevlilerince hareketsiz halde bulundu. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde Şaşmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, Şaşmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlemesi üzerine otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı