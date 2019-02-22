İzmir’de müze örenyeri ziyaretinde rekor artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2018 yılında müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 37,4 artarken İzmir’de ise bu artış yüzde 52,6’yı buldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, “Artan kültür turizm talebi ve müze ile örenyeri ziyaretçilerindeki büyük artış ile İzmir, geleceğin dünya kültür merkezlerinden biri olmaya aday” dedi.

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, müze ve örenyeri ziyaretçi sayılarındaki artışı değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de müze ve ören yerlerini, 2018 yılında 28 milyon 169 bin 615 kişinin ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Pırnar, “Bu sayı 2017 yılında gerçekleşen 20 milyon 509 bin 746ziyaretçi sayısının yüzde 37,4 oranında artığını ve en fazla ziyaretçi sayısına ulaşılan 2014 yılına yaklaşılmış olduğunu gösteriyor” diyerek bilgi verdi.

En fazla ziyaretçi alan müzeler; 3 milyon 4 bin 620 kişi ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, 2 milyon 922 bin 37 kişi ile İstanbul Ayasofya Müzesi ve 2 milyon 817 bin 386 bin kişi ile Konya Mevlana Müzesi oldu. En fazla ziyaretçi alan örenyerleri ise 2 milyon 189 bin 529 kişi ile Denizli Hierapolis (Pamukkale), 1 milyon 555 bin 559 kişi ile İzmir Efes Antik Kenti ve 1 milyon 113 bin 409 kişi ile Nevşehir Göreme oldu.

İzmir’de daha fazla artış

İzmir’de, ziyaretçi sayısında Türkiye geneline göre daha fazla artış yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Pırnar, "İzmir, hem 8 bin 500 yıllık eşsiz tarihi ve kültürel mirası ile hem de sahip olduğu eşsiz doğal kaynakları, coğrafik konumu, uygun iklimi ile Türkiye’nin kültür turizmi bağlamında dünya pazarında en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Kültür turizmi amaçlı ziyaretlerin başı çektiği İzmir’de, kültür turizminin tartışılmaz parçası müzelerin önemi çok açık. İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentte müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,69 artışla 2 milyon 586 bin 219 kişi oldu. Bu da İzmir kentinin kültür turizmi ve müze talebindeki artan önemini gösteriyor” diye konuştu.

Kültür turizminde dikkat çeken kent

İzmir ve civarının müze olanakları ile kültür turizminde dikkat çektiğini vurgulayan Prof. Dr. Pırnar, şöyle devam etti:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan, dünyanın en zengin tarihi ve arkeolojik eserlerine sahip olan yerlerinden Efes ve Bergama başta yer alıyor. Buralardaki antik kent ve müzeler, en fazla ziyaretçi çeken yerler arasında yer almakta. Yamaç Evleri Müzesi, 225 bin 500 ziyaretçi sayısı ve yüzde 499’luk bir artış ile yüzdelik oranda ve potansiyel olarak ön plana çıkarken Efes Antik kenti ile Efes Müzesi ise 1.5 milyonu aşan ve çoğunluğu yabancı olan ziyaretçi sayısıyla ilk sırada geliyor. İzmir’deki sayılardan hareketle Müzekart kullanımındaki orantısal artış, yerli ziyaretçilerin de müzelere ilgisinin çoğaldığını da gösteriyor."

"Ziyaretçi sayılarında da artış olacaktır"

Türkiye genelinde ve İzmir’de örenyerlerine ilginin genel olarak müzelere kıyasla daha fazla olduğu görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Pırnar, "Bu bağlamda müzelere ziyaretlerin artması için sanal müzecilik teknolojilerinden ve pazarlama ile sunum uygulamalardan faydalanılması, müzeleri de hayatın içine çekecek, günlük hayatın bir parçası haline gelmeleri ile sürdürülebilir olmalarını sağlayacaktır. Müzeler; insanların, kafelerinden alışveriş alanlarına kadar iyi vakit geçirebilecekleri, deneyim yaşayabilecekleri alanlar haline geldiği zaman ziyaretçi sayılarında da artış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ege Uygarlıklar Müzesi

İzmir’de bulunan müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayılarındaki yüzde 52,69’luk artışın Türkiye genelindeki artıştan çok daha fazla olmasına değinen Prof. Dr. Pırnar, proje aşamasındaki Ege Uygarlıklar Müzesi’nin yapılması halinde bu sayının çok daha artacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Pırnar, şöyle konuştu:

"Ayrıca, Neşe ve Karikatür Müzesi, Mask Müzesi, Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi, TCDD 3. Bölge Müze ve Sanat Galerisi, İzmir Kadın Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi, Müzik Müzesi ve Ses Kütüphanesi (MÜZİKSEV), Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi, Zübeyde Hanım Deniz Müzesi, KEY Otomobil Müzesi, Tire Kent Müzesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi gibi farklı temalı özel müzelerin varlığı gibi faktörler, müze ve kültür turizminde İzmir kenti için büyük bir potansiyel olduğunun göstergeleridir."