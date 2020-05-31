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Aktüel

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

İzmir’de korona virüsü önlemleri kapsamında araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilen minibüslerin zarar etmesinin önlenmesi amacıyla tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:45:54 -
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

İzmir’de korona virüsü önlemleri kapsamında araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilen minibüslerin zarar etmesinin önlenmesi amacıyla tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.


İzmir’de korona virüsü salgını nedeniyle birçok önlemler alınırken, toplu taşıma araçlarında araç kapasitesi yüzde 50 oranında azaltılmıştı. Kentte yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıdıklarından zarar ettiklerini belirterek, tarife ücretlerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdi. Bunun üzerine minibüslerin tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira arttı. Şehir içi indi-bindi fiyatının 4,5 lira olarak güncellendiği öğrenildi.


Minibüs ücretlerinin korona virüsü tedbirlerinin kaldırılması sonrasında eski tarifesine döneceği ifade edildi.

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