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İzmir’de kuruyemiş fabrikasında yangın!

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
İzmir’de kuruyemiş fabrikasında yangın!

İzmir'in Çiğli ilçesindeki kuruyemiş fabrikasının imalat bölümünde, ilk belirlemelere göre, lokum bandındaki kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangınla birlikte gökyüzünü simsiyah duman kapladı. İzmir'deki çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10006 Sokak'ta bulunan bulunan kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. İmalat ve depo bölümü bulunan, 3 bin metrekare alan üzerindeki fabrikada, lokum bandından çıkan kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla başladığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Çalışanlar alevlere müdahale ettiyse de başarılı olmadı. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Haber verilmesiyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, İzmir'in pek çok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Fabrikadaki yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Fabrika çalışanları tahliye edildi, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.  Bu arada, fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görüldü.

İlk müdahale işçilerden

DHA Muhabiri Taylan Yıldırım ise yangınla ilgili şunları söyledi: "Burada tabi üretim devam ediyor ancak yangının çıkışıyla birlikte işçilerin önemli bir bölümü fabrikadan dışarı çıktı, bir bölümü de ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte o işçilerin de uzaklaştırıldığını söyleyebiliriz"

Çok sayıda yerde ürünleri satılıyor

Kuru yemiş sektörünün önemli markalarından birine ait olan fabrikada üretilen ürünler Türkiye'nin bir çok noktasında satışa sunuluyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
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