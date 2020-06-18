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Aktüel

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Zanlıların, "Babalar Günü"nü fırsata çevirerek kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştıkları öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:34:24 -
İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefet suçunu işledikleri belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen "gümrük kaçağı" saat ve parfümler ele geçirildi.

Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.


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