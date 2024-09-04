  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de iki kişiyi öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

İzmir'de iki kişiyi öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 09:24:08 - 2024-09-04 09:24:08

İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı.

Torbalı Ayrancılar'da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasbeden ve ardından tabancayla öldüren Bülent Şengün (37), daha sonra başka bir aracı gasbederek bir markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla ağır yaraladı.

Torbalı'ya dehşeti yaşatan zanlı daha sonra dün gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.’yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.’yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı.

İzmir'de intikam cinayeti: İki kardeşe kurşun yağdırdılar!
İzmir'de intikam cinayeti: İki kardeşe kurşun yağdırdılar!

Yerel

İzmir'de intikam cinayeti: İki kardeşe kurşun yağdırdılar!

Baltayla parçalara ayrılan halıcı cinayetinde korkunç detaylar...
Baltayla parçalara ayrılan halıcı cinayetinde korkunç detaylar...

Gündem

Baltayla parçalara ayrılan halıcı cinayetinde korkunç detaylar...

Baltayla parçalara ayrılıp, cesedi asitle eritildi! Ünlü halıcı cinayetinde kan donduran detaylar
Baltayla parçalara ayrılıp, cesedi asitle eritildi! Ünlü halıcı cinayetinde kan donduran detaylar

Gündem

Baltayla parçalara ayrılıp, cesedi asitle eritildi! Ünlü halıcı cinayetinde kan donduran detaylar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23