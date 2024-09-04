İzmir'de iki kişiyi öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı.
Torbalı Ayrancılar'da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasbeden ve ardından tabancayla öldüren Bülent Şengün (37), daha sonra başka bir aracı gasbederek bir markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla ağır yaraladı.
Torbalı'ya dehşeti yaşatan zanlı daha sonra dün gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.’yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.’yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı.