  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de geçici barınma merkezinde konteyner kurulumu devam ediyor
Aktüel

İzmir'de geçici barınma merkezinde konteyner kurulumu devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:27:47 -
İzmir'de geçici barınma merkezinde konteyner kurulumu devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezine konteynerlerin yerleştirilmesi sürüyor.

AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezinde son aşamaya gelindi.

Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde tüm altyapı çalışmaları tamamlanırken, 250 konteynerin kurulumu da tamamlandı.

Sosyal donatıların yapılması için de aralıksız çalışma sürdüren ekiplerin, çalışmaları hafta sonu tamamlaması bekleniyor.

AFAD yetkilileri, geçici barınma merkezinde depremzedelerin pazartesi gününden itibaren misafir edilmeye başlanacağını bildirdi.

Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin kaloriferle ısıtılacağı, duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunacağı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...
Ekonomi

Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...

Türkiye’de daha önce 6 kez uygulanmış olan yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlü..
Türk Lirasının muhteşem dönüşü!
Ekonomi

Türk Lirasının muhteşem dönüşü!

Ekonomide yeni dönem hamleleri, Türk lirasını açık ara pozitif ayrıştırdı. Son 10 günde TL yüzde 9,5 değer kazanırken Kolombiya pezosu yüzde..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay