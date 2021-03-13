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Aktüel İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, fırtına nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 08:37:00 -
İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe açıklarında lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine, belirtilen bölgeye gitti.

Ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği kaydedilen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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