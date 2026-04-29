İzmir’de evde çıkan yangında baba öldü, oğlu entübe edildi

İzmir’de gece yarısı çıkan ev yangını faciayla sonuçlandı. Bornova ilçesine bağlı Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında baba Hasan Girgin hayatını kaybetti, oğlu Uğur Girgin ise ağır yaralandı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Hasan Girgin ile diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin’in yaşadığı dairede başladı. Daireden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniteversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağığr olan Uğur Girgin’in entübe edildiği öğrenildi.

Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.