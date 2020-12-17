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Aktüel İzmir'de eczaneden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Aktüel

İzmir'de eczaneden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:17:44 -
İzmir'de eczaneden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de eczaneden hırsızlık yaptığı tespit edilen iki şüpheliden biri, polis ekiplerince yakalandı.

Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi'nde eczacılık yapan Ali İhsan Ç, sabah iş yerine geldiğinde arka odadaki camın söküldüğünü, kasadaki bir miktar para ile iki dizüstü bilgisayarın çalındığını fark etti.

Durumu polise bildiren iş yeri sahibi, şüphelilerin yakalanmasını talep etti.

Eczaneye gelen polis ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yeri çevresinde ve yakın güzergahlarda bulunan 46 farklı kamera kaydını incelemeye aldı.

Polis, olay günü otomobille mahalleye gelen iki kişinin, iş yerine pencereyi söküp girdiğini ve aynı araçla ayrıldıklarını tespit etti.

Otomobilin U.B. tarafından bir firmadan kiralandığını belirleyen polis, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

Diğer şüpheli M.E.M'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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