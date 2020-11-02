İzmir'de depremin yaraları sarılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını giderme ve hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, şu ana kadar 83 kişinin hayatını kaybettiği, 994 vatandaşın yaralandığı depremde, yaralılardan 774'ü taburcu edildi. 220 yaralının bulunduğu depremde, 3'ü ağır 9 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Depremin ardından 106 kişi enkaz altından çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan 22 tekneden 14'ünü su altından çıkardı. 23 tekne ve 1 kara aracı, ekipler tarafından kurtarılırken karaya oturan 43 tekneden 40'ı kurtarıldı.

Çeşitli bakanlıklardan 7 bin 907 personel, çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 13 bin 280 yatak, 24 bin 382 battaniye, 57 genel maksat çadırı, 2 bin 657 mutfak seti ve 5 bin 500 uyku setinin deprem bölgesine sevkiyatı gerçekleştirildi.

- İzmir'de 6 çadır alanı

Depremin ardından 6 bölgede toplam 9 bin 985 kapasiteli 1979 çadır kuruldu. Bu çadırlardan 1519'unda 7 bin 595 kişi barınıyor.

Cuma gününden bu yana Türk Kızılay'ın koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde 232 bin 917 öğün sıcak yemek hizmeti verildi. İzmir'e gelen yardımlar Kültürpark Fuar Alanı'nda toplandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

- 4 bin 424 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

İzmir'in 10 ilçesinde şu ana kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Bu binalardan 7'si yıkık, 9'u acil yıkılacak durumda, 42'si ağır hasarlı, 66'sı orta hasarlı, 397'si az hasarlı ve 3 bin 903'ü de hasarsız durumda bulunuyor.

Toplam 2 bin 59 kapasitesi bulunan 19 özel ve vakıf yurdunda 139, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait 15 yurtta da 49 depremzede konaklıyor.

Öte yandan Bornova ve Bayraklı ilçelerinde ikişer alanda toplam 1784 konteynerin kurulması için de çalışmalar devam ediyor.