İzmir'de deprem! Birçok ilçede hissedildi

İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildiği bildirildi.
25 Ocak 2019 Cuma 23:41
İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildi.
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