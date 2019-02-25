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İzmir'de CHP'ye kötü haber! İtirazı kabul edilmedi

İzmir'de adaylığı düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın itirazı İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:38
İzmir'de CHP'ye kötü haber! İtirazı kabul edilmedi

İzmir'de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın, İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İzmir'de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın beklediği karar, İl Seçim Kurulu'nca verildi. Çalkaya'nın durumunu görüşen kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığına karar verdi.

Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası

CHP'li Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın, adaylığına yönelik itiraz, İl Seçim Kurulu'nda görüşüldü. İlçe seçim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Çalkaya'dan, istediği 'Memnu hakları iadesi' belgesine itiraz edildi.

İl Seçim Kurulu reddetti

Çalkaya'nın itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, kararını verdi. Kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığı konusunda karar kıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:38
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Mehmet Ali Çalkaya

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