  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de cadde ve meydanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de dahil olduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir’de sessizlik hakim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 07:48:38 -
İzmir’de cadde ve meydanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de dahil olduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir’de sessizlik hakim oldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına İzmirlilerin riayet ettiği gözlemlendi. Kısıtlamanın ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir genelinde sessizlik hakim oldu. İzmirlilerin uğrak noktalarından birisi olan Saat Kulesi’ninde bulunduğu Konak Meydanı’na güvercinler ev sahipliği yaparken, vatandaşların bir diğer yoğun olarak tercih ettikleri yerlerden Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Bulvarı’da boş kaldı. Yine Konak’ta bulunan Talatpaşa Bulvarı da sessizliğini korurken, Konak Kordon Boyu’da sabahın ilk ışıkları itibariyle boş kaldı.


Öte yandan, İzmir’in en yoğun trafik akışının yaşandığı yerlerden olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Anadolu Caddesin’de de sabahın ilk ışıklarında araç geçişinin neredeyse sıfır seviyesinde olduğu gözlemlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı