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Aktüel İzmir'de birbirine kolilerle eşya aktaran araçlardan 120 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de birbirine kolilerle eşya aktaran araçlardan 120 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:12:25 -
İzmir'de birbirine kolilerle eşya aktaran araçlardan 120 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde birbirine eşya aktaran iki araçta yapılan aramada 120 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Torbalı Mahallesi’nde hareket halindeki iki araçtan birbirine bir şeyler aktarıldığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takibe başladı.

Bir süre araçları takip eden ekipler, bir sokakta iki aracı da durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 120 litre etil alkol, 148 boş şişe, bin 834 etiket, 506 kapak ele geçirildi.

Araçlarda bulunan E.S, Ü.S. ve G.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyeteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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