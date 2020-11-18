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Aktüel İzmir'de apartmanın 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de apartmanın 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:32:56 -
İzmir'de apartmanın 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, bir apartmanın 7. katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.B. (32), eşi ve çocuklarıyla Çamlıkule Mahallesi 222/46 Sokak'taki sitede oturan eşinin ailesini ziyarete gitti.

Apartmanın 7. katında bulunan evin balkonuna çıkan E.B. dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan E.B, kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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