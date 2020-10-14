  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de antrenman yaparken kamyon çarpan bisiklet sporcusu kadın öldü
Aktüel

İzmir'de antrenman yaparken kamyon çarpan bisiklet sporcusu kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:38:55 -
İzmir'de antrenman yaparken kamyon çarpan bisiklet sporcusu kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde antrenman yaparken kamyon çarpan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yapan Aslan'a çarptı.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aslan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, kaza haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Aslan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Aslan'ın son olarak iki ay önce Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Biisiklet Yarışında birincilik elde ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay