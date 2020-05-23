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Spor

İzmir'de amatör kulüplere erzak kolisi desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:17:14 -
İzmir'de amatör kulüplere erzak kolisi desteği

İZMİR (AA) - İzmir'de Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor kulüplerinin katkılarıyla hazırlanan 1200 erzak kolisi, kentteki amatör spor kulüplerine dağıtıldı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Biz Varız" dayanışma kampanyası kapsamında Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor’un da katkılarıyla kentteki amatör kulüplere ilk etapta 1200 erzak kolisiyle destek olunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kampanyada yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Amatörlerle profesyoneller böylesine önemli bir projede bir araya geldi. Bu bir başlangıç, bundan sonrası çok daha güzel olacak. Altay Spor Kulübü olarak amatör takımlara elimizden geldiğince destek olacağız. Bu zorlu süreçte herkesin birbirine yardım etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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