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Aktüel İzmir'de alacak yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişi öldü
Aktüel

İzmir'de alacak yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:15:31 -
İzmir'de alacak yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde alacak yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Çamlık Mahallesi'nde alacak borç ilişkisinden kaynaklandığı iddia edilen tartışmada K.B, av tüfeğiyle Halil İşkar'a ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Halil İşkar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, katil zanlısı K.B, jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Zanlının, ifadesinde, kavganın alacak borç meselesinden çıktığını anlattığı belirtildi.


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