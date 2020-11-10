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Aktüel İzmir'de 4 aydır Kovid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
Aktüel

İzmir'de 4 aydır Kovid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Kovid-19 hastası Hayrullah Bilici: - "Ben toplu taşıma kullanırken ailemin ve sevdiklerimin tüm uyarılarına rağmen maskemi çenemin altına indiriyordum ve mendille her yeri tutarak aynı mendili yüzüme, gözüme sürüyordum. Büyük hata yaptım. Vatandaşlarımız lütfen bu tür hataları yapmasın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kalabalık ortamlardan uzak dursunlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:47:12 -
İzmir'de 4 aydır Kovid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 4 aydır tedavi gören 80 yaşındaki Hayrullah Bilici, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emekli avukat Bilici, temmuz ayının ilk haftasında rahatsızlanınca yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan testlerde Kovid-19'a yakalandığı anlaşılan Bilici, göğüs hastalıkları servisinde tedavi altına altı.

Bilici, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve 37 gün burada kaldı.

Uygulanan tedavinin ardından sağlık durumu düzelen Bilici, yeniden servisi alındıktan 2 ay sonra taburcu edildi.

Hayrullah Bilici, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının iyileşmesi için çok mücadele verdiğini belirten Bilici, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımdan çıkıp normal serviste tedavi sürecim devam ederken cihazdan ayrılıp kendi başıma nefes almaya başladığım o anı hiç unutamayacağım benim için yeniden doğuş gibiydi. Ben toplu taşıma kullanırken ailemin ve sevdiklerimin tüm uyarılarına rağmen maskemi çenemin altına indiriyordum ve mendille her yeri tutarak aynı mendili yüzüme, gözüme sürüyordum. Büyük hata yaptım. Vatandaşlarımız lütfen bu tür hatalar yapmasın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kalabalık ortamlardan uzak dursunlar."

Bilici'nin kızı Tülin Bilici de babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Babamın ağrıdan geceleri 'Allah Allah' diye bağırdığını duyardık. Çaresizce evimize gider iyi olması için dua ederdik. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra babamın kendi kendine nefes alması ve bizimle konuşuyor olması hepimizi mutluluktan ağlattı. Kahraman sağlık çalışanlarımız iyi ki varlar." diye konuştu.

Bilici, herkesi, doğru şekilde maske kullanmaya çağırdı.


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