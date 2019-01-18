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İzmir'de 21 düzensiz göçmen daha yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde durdurulan minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

18 Ocak 2019 Cuma 11:53
İzmir'de 21 düzensiz göçmen daha yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde durdurulan minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Çeşme Otoyolu Zeytinler-Alaçatı mevkisinde durumundan şüphelendikleri 10 NH 090 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.

Sürücü gözaldında

Araçta bulunan Filistin uyruklu 21 kişi yakalandı, sürücü M.S.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli sürücü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü, yabancı uyruklular ise işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi. 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:53
  1. İzmir
  2. Çeşme
  3. düzensiz göçmen
  4. düzensiz göçmenler
  5. İlçe Jandarma Komutanlığı

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