İzmir TOKİ deprem konut kura çekilişi isim listesi! TOKİ izmir konut kura sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, bugün hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ İzmir 2+1 3+1 daireleri kaç metre kare?

Binaların yıkıldığı Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanında, 596 konut ve 145 iş yerinin inşası tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirildi. 2+1 daireler 90 veya 94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 veya 138 metrekare olarak inşa edildi.

Proje alanlarında 795 konut ve 153 iş yerinin inşası ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında, Bayraklı'da düzenlenecek törende yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 iş yeri sahibine tapularını verecek. Diğer konut ve iş yerlerinin de kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün İzmir'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 596 konut ve 145 iş yerinin İzmirli depremzedelere teslim edileceğini belirterek, "Hem Bayraklı'da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. Rezerv alandaki 369 konutu da yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız. Diğer konutları da etaplar halinde teslim edeceğiz" dedi.

TOKİ İzmir deprem konut fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut fiyatlarına ilişkin konuyu tüm Türkiye ile paylaştığını aktaran Kurum, "2+1 konutlarımız 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlarımız da 220 ila 260 bin lira arasında veriliyor olacak. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutlarımızın da bin 20 liradan başlıyor. 2 yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faiz şeklinde sabit ödeme olacak. AFAD'dan hak sahibi olanlara AFAD'dan vereceğiz. Yine aynı bölgede, AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına kentsel dönüşüm bünyesinde, bakanlık olarak süreci yürütüyoruz. Onları da hak sahibi yapmak suretiyle kentsel dönüşümden konutlarını veriyor olacağız. Aynı şekilde kentsel dönüşümde de 1 yıl ödemesiz, kalan 19 yılı da TÜFE'ye endeksli olacak şekliyle inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. İzmir'de hiçbir depremzede kardeşimiz dışarıda kalmayacak. TOKİ kura sonuçları için tıklayın