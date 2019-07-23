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İzmir sporu için birlik zamanı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve Yönetim Kurulu üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

23 Temmuz 2019 Salı 11:41
İzmir sporu için birlik zamanı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve Yönetim Kurulu üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette, kulüplerin ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi. Bu konuda kulüp yönetimlerinin de katılımları ile bir çalışma gurubu oluşturulması ve aylık rutin toplantılarla sürecin takip edilmesi kararlaştırıldı. Ziyaret sırasında Başkan Soyer’e Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarıyla ilgili bilgiler verildi.



“Hikayeyi büyütmeliyiz”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karar alma süreçlerine İzmirlilerin katılımı sözünü yerine getirmek üzere, “İzmir Buluşmaları”nın bir ayağını da spora ayıracaklarını müjdeledi. Katılımcı belediyeciliğin bir örneğini gösteren “İzmir Buluşmaları”nın spor konulu konferansında İzmirli tüm spor kulüplerinin yönetici ve taraftarlarının bir araya gelerek görüşlerini bildireceğini belirtti.İzmir’de el ele kol kola bir şeyler yapmayı başarmamız lazım diyen Başkan Tunç Soyer, “Büyük bir İzmir fotoğrafı ortaya koymamız lazım. Birbirimizle bağ kurmadığımız sürece bu hikayeyi büyütemeyiz. Sürdürülebilir başarılarla bu hikayeyi büyütmeliyiz” şeklinde konuştu. Ziyarette, İZVAK Başkanı Ali Erten, İZVAK Başkan Vekili İrfan Erol, Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Akgün, Fatih Tanfer, Ercan Korkmaz, Ayda Maç, Elif Sağlamer, Yılmaz Şahin, Sinan Bezircilioğlu, Berk Özbek ve Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:41
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