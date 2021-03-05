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Yaşam İzmir sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Yaşam

İzmir sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olur mu İzmir? İzmir, yüksek riskli iller arasında yer arıyor. Hafta sonu öncesinde İzmirliler sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini araştırıyor. İzmir sokağa t-çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2021-03-05 21:02:00 -
İzmir sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir’de cumartesi pazar günleri sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. İzmir, cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İzmir sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonları, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00’te sona eriyor. Kısacası cumartesileri 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Pazar günleri ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.  

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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