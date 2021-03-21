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Oruç İzmir imsakiye 2021| İzmir’de sahur saat kaçta? İzmir iftar vakti ne zaman?
Oruç

İzmir imsakiye 2021| İzmir’de sahur saat kaçta? İzmir iftar vakti ne zaman?

2021 yılının Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen konulardan biri imsak ve iftar vakti oldu. Türkiye’nin dört bir yanından Ramazan orucunu tutmak isteyen kişiler internet üzerinden Diyanetin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, 2021 Diyanet İzmir imsak ve iftar saatleri ne zaman ve İzmir sahur vakti saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:25:00 -
İzmir imsakiye 2021| İzmir’de sahur saat kaçta? İzmir iftar vakti ne zaman?

Ümmeti Muhammed (s.a.v) için çok kıymetli olan Ramazan orucunu tutmaya az bir süre kaldı. Ramazan ayının önemi birçok ayet ve hadiste vurgulanmıştır. Örneğin, “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) Ramazan ayında bu sevaplardan mahrum kalmak istemeyen kişiler, oruç tutmak için sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte ”İzmir imsakiye 2021 | İzmir’de sahur saat kaçta? İzmir iftar vakti ne zaman?” sorularının cevabı…

2021 İzmir’de sahur saat kaçta? İzmir iftar vakti ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

 

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