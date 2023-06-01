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Gündem İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Gündem

İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 17:36:00 - 2023-06-01 17:49:04
İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'de gök gürültülü ve kuvvetli yağışın beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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