İzmir derbisinin ardından

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Altınordu’nun Altay’ı yendiği maçın ardından teknik adamlar müsabakayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Altınordu’nun evinde Altay’ı yendiği karşılaşmanın ardından taraflar müsabakayı değerlendirdi. Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Altınordu teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’nun Altay’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Geçen hafta kazanarak ilk 6 iddiamızı sürdürdük. Altay ikinci yarıda çok güçlü bir takım haline geldi. Gol yiyene kadar rakibin üstünlüğü vardı. Sahada taktik savaşı da vardı. Sonuçta iki taraf da birbirlerini uzun yıllardır tanıyor. Son vuruşları erken yapabilseydik maçı erken koparabilirdik. Penaltı kararının doğru olmadığını düşünüyorum. İkinci yarı tempoyu yükseltmek ve rakip sahaya etkili girmekti. Altay’ın da zaman zaman tehlikeleri oldu. Coşkulu ve istekli oyunumuz son dakikada da olsa galibiyeti getirdi. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakemin son dakikada iptal ettiği gol sebebiyle tepki gösterdi. Karafırtınalar, “Haftanın en iyi maçına aday olmasına aday bir maç oynadık. Geldiğimiz günden beri hücum futbolunu tercih ettik ve bunda da başarılı olduk. Son haftalarda sertlik derecesi yüksek maçlar oynadık. Belki kazanamadık ama kaybetmedik. Hep kazanmaya yakın taraftık ama hakemleri bir türlü geçemedik. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Sanki kasıt arıyor insan rakip yok, kendi kendine, dünyanın her tarafında gol. Altay taraftarı benim hislerime tercüman oldu” diye konuştu.