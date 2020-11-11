  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada
Aktüel

İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:16:05 -
İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada

ERZURUM (AA) - İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gönderilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibi, dün gece saatlerinde kente döndü.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlanan ve hastanede Kovid-19 testi yapılan 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı.

Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı, test sonucu pozitif olan ancak belirti göstermeyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.

Hastanede tedavi altına AFAD personeli Ali İhsan Karacan sosyal medya hesabından, "Gençlik bunun şakası yok. O kadar önleme rağmen küçük bir dikkatsizlik affetmiyor. Siz siz olun Kovid-19'u önemseyin" mesajını paylaşarak mesafe, temizlik ve maske tedbirlerine dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay