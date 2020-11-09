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Aktüel İzmir Büyükşehir Belediyesi orta hasarlı evler için de kira yardımı toplayacak
Aktüel

İzmir Büyükşehir Belediyesi orta hasarlı evler için de kira yardımı toplayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:50:48 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi orta hasarlı evler için de kira yardımı toplayacak

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremden sonra başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında, orta hasarlı evler için de kira yardımı toplanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyaya gösterilen ilgi sayesinde depremde evleri ağır hasar gören aileler için 30 milyon liralık destek toplandı.

Evleri orta derecede hasar gören 5 bin ailenin eve kavuşturulması için kampanyanın ikinci aşaması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanyanın ilk beş gününde evleri depremde ağır hasar gören vatandaşların 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktara ulaşıldığını kaydetti.

Depremzedelere destek verenlere teşekkür eden Soyer, "İkinci aşamayı, orta derecede hasar gören 5 bin yuva için başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, pop sanatçısı Tarkan'ın belediyenin kampanyasına destek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Gelin hep birlikte İzmir'in yaralarını sarmaya, tek yürek olmaya devam edelim." mesajına da yer verildi.

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