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Aktüel İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı
Aktüel

İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:25:47 -
İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.

Ekipler, can salındaki biri Pakistan, biri Fas, 9'u Somali, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, ikisi Senegal, 4'ü Kongo ve 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için emniyete götürüldü.


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