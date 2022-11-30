İzleyen "Hak etmişsin" diyor! Uçkur düşkününden rezil itiraf

İstanbul Kadıköy'de sokak röportajında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Ekonominin durumu sorulan bir vatandaş, "Kadınlar benden 400 lira istediler, 'saat 18:00'de gel cinsel ilişkiye gireceğiz' dediler. Ama ortadan yok oldular" diyerek rezilliğini itiraf etti.

Kadıköy'de yapılan sokak röportajında bir vatandaş, nasıl dolandırıldığını anlattı. Vatandaş, "400 lira ver birlikte olalım, saat 6'da gel' dedi ama kimse yok. Gitti 400 liram" dedi.

Ekonominin durumunun nasıl olduğu sorulan adam, ‘Çingene’ bir kadının kendisini dolandırdığını belirterek, “Benim 400 liramı çarptılar abi. Birlikte olalım diye 400 TL istediler, saat 6’da gel dediler ama kimse yok. Cebimde bir kuruş aram yok, bunlardan şikayetçiyim” dedi.

Buluşma saatinde yerinde olduğunu ancak kadının gelmediğini söyleyen adam “Gitti 400 liram” diye sözlerine ekledi. "Nasıl inandın" diye soran muhabire adam, "İnandım manyak gibi" dedi.

Söz konusu adamın anlattıkları "Daha beter ol" dedirtti.