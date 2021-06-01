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İzlanda'daki yanardağ İHA ile görüntülendi! Ortaya muhteşem manzaralar çıktı

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı drone ile görüntülendi. Lavların üstünden eşsiz görüntüler yakalanırken drone, lavların arasında düştü.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:43:00 - 2021-06-01 17:00:07

Youtuber Joey Helms, İzlanda’da bulunan Fagradals Yanardağı’ndaki akan lavları insansız hava aracı (drone) ile çok yakından görüntülemeyi başardı. Ortaya eşsiz görüntüler çıkarken, kratere yaklaşan drone akan lavların arasına düştü.

Yanardağdaki lavları drone ile görüntüledi

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradals Yanardağı’na gösterilen ilgi giderek artıyor. YouTuber Joey Helms, yanardağdaki lavları insansız hava aracı (drone) ile yakından görüntülemek istedi. 

Lavların arasında düştü

Helms, drone ile yanardağa dokunacak kadar yaklaşarak amacına ulaştı, ancak her şey planladığı gibi gitmedi. Helms’in kumandasındaki drone, yanardağın kraterine yaklaşınca akan lavların arasına düştü.

Ortaya çıkan eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Helms, yaşadığı aksiliğin çektiği görüntülere değdiğini belirterek eşsiz bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.

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