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İzlanda-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

İzlanda-Türkiye maçı merakla bekleniyor. EURO 2020 elemeleri H grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak A Milli takım elemelerde çıktığı üç maçını da galibiyetle taçlandırdı ve grupta liderlik koltuğunu Fransa maçının ardından devraldı.Şenol Güneş ve ekibi gözlerini bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevirdiler. Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3'ü eleme 2'si hazırlık olmak üzere beş maçta kalesinde sadece 2 gol gören ve bu maçlardan galipayrılan milliler bu akşam da üç puan için sahaya çıkacak. Peki İzlanda Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

11 Haziran 2019 Salı 16:32
İzlanda-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

İzlanda-Türkiye maçı merakla bekleniyor. EURO 2020 elemeleri H grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak A Milli takım elemelerde çıktığı üç maçını da galibiyetle taçlandırdı ve grupta liderlik koltuğunu Fransa maçının ardından devraldı. Şenol Güneş ve ekibi gözlerini bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevirdiler. Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3'ü eleme 2'si hazırlık olmak üzere beş maçta kalesinde sadece 2 gol gören ve bu maçlardan galip
ayrılan milliler bu akşam da üç puan için sahaya çıkacak. Peki İzlanda Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İzlanda- Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bugün Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak olan İzlanda - Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

Türkiye'nin muhtemel 11'inde şu isimler yer alıyor;

Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, Mahmut, Cengiz, Kenan, Burak

TÜRKİYE 572. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'LE 56. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 56. maçına İzlanda mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 55 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 84 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 37 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 69 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:32
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