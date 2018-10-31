Izgara bamya tarifi

MALZEMELER

250 g bamya

10 adet kiraz domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam taze fesleğen

1 tutam karabiber



HAZIRLANIŞI

Bamyaları ayıklayın. Zeytinyağı ve karabiber ile harmanlayarak fırının ızgarasına yerleştirin. 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Çıkarmaya 5 dakika kala yanına domatesleri de ilave edin. Fırından aldıktan sonra kıyılmış fesleğenle süsleyip servis edin.