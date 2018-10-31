Izgara bamya tarifi
Bamya pek sevilmez. Ama içeriğinde birçokfayda bulundurmaktadır. Bu yüzden vücudu bu güzel nimetten mahrum bırakmamak gerekir. Izgara yapılarak sevdirilebilir.İşte ızgara yöntemiyle bamya tarifi...31 Ekim 2018 Çarşamba 22:58
MALZEMELER
250 g bamya
10 adet kiraz domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam taze fesleğen
1 tutam karabiber
HAZIRLANIŞI
Bamyaları ayıklayın. Zeytinyağı ve karabiber ile harmanlayarak fırının ızgarasına yerleştirin. 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Çıkarmaya 5 dakika kala yanına domatesleri de ilave edin. Fırından aldıktan sonra kıyılmış fesleğenle süsleyip servis edin.
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