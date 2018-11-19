İyimser çocuk yetiştirmek için 6 tüyo

1.ŞİKAYET ETMEYİN

Çocuklarımıza genellikle toplum olarak negatif duygular yükleriz. "Oraya asla tam zamanında ulaşamayacağız. Hep geç kalıyoruz”, "Senden hiçbir şey olmayacak.”, "Evi sürekli dağıtıyor, hiç yardım etmiyorsun.” Bu şekilde negatif duygular ve hayal kırıklıkları yükleyerek klasik bir kötümserin (pesimist) tohumlarını atıyoruz. Ancak bilmeliyiz ki, biz ne kadar kötü geçen gününden ya da finansal problemlerinden şikayet eden bir ebeveyn olursak çocuklarımız da bunu bizden miras alacak. Bunun yerine negatif şeyleri paylaşırken, pozitif şeylere odaklanabileceğimiz bir oyun oynayabiliriz günün sonunda. Örneğin; "güller ve dikenler” oyununda, herkes günü ile ilgili en iyi ve en kötü şeyleri paylaşır. güzellikler üzerine odaklanılır ve çocuğa hayatta olumlu şeylerin hatırlanmaya değer olduğu fikri sunulur.

2.BEKLENTİLERİNİZİ YÜKSELTİN

Çocuklarımıza görev vererek, onları hayata dahil ederek ve evet çoğunlukla onların yapamayacağını düşündüğümüz şeyleri denemelerine izin vererek, kendileriyle ilgili umut, başarı, deneme, yanılma gibi kavramlarla tanışmalarına yardım edebiliriz. Günün sonunda yaşadıkları ile ilgili pozitif yorumlarla, gelişimlerini destekleyebiliriz. Çünkü çocuklara izin vermezsek asla "yapabilirim, başardım” duygusunu tatmayacaklar.

3. KABUL EDİLEBİLİR RİSKLER ALMALARINA DESTEK OLUN

Eğer çocuğunuzun yeni şeylere denemesini, risk almasını desteklemezseniz, hiçbir zaman özgüven duygusunu geliştiremeyecektir. Ve böylelikle uslanmayacak bir pesimistle, asla başaramayacağını düşünen ve köşesinden hayatı seyreden bir çocuk yetiştirmeye hazırlıklı olun.

4. TEPKİ VERMEDEN ÖNCE BEKLEYİN.

Çocuklarla ilgili konularda tepki vermeden önce bekleyin. Çocuğunuzu dinleyin, kendi öğrenilmiş yanıtlarınızdan, tepkilerinizden önce çocuğunuzun nasıl tepki vereceğini seyredin. İçinizden çıkan "anne-baba” yı bir kenara bırakarak, onun sizin tarafınızdan gelecek önyargılar olmadan, kendi fikirleri ile çözüme ulaşmasında izin verin.

5. MÜCADELEYİ DESTEKLEYİN

Çocukların bazen şöyle dediğini duyarız "Matematikte çok kötüyüm”, "Berbat futbol oynuyorum.” Ya da "Ben zeki değilim.” vb. Bu tarz durumlarda çocuklara ebeveynin vereceği tepkiler çok önemlidir, çünkü çocuk burada aslında soru sormaktadır. Her cümlenin sonuna, "öyle değil mi?” ekleyebilirsiniz. Çocuğunuzu bu olumsuz duygu durumundan kurtarmak için yanıtlarımız şu doğrultuda olabilir. "Aa, olur mu sen çok akıllısın!” gibi tepkiler yerine "Ben de senin yaşındayken çok zorlanmıştım.”, " Yeni bir spor dalına başlamak, ilk zamanlarda çok çaba gerektirir.” Ya da " şu an yapamıyor olabilirsin ama inanıyorum ki başaracaksın.” şeklinde yanıtlarla çocuğumuzun bakışa açısını pozitif yönde geliştirilebilir.

6. GERÇEKÇİ OLUN

İyimser olmanın önkoşullarından biri de gerçekçi olmaktır.Çünkü günün gerçekleşmeyecek şeylerle ilgili abartı beklenti yaratmak, hayal kırıklığı ile sonuçlanacağından olumsuzluğu destekleyecektir. Ayrıca çocuklar tahmin ettiğimizden daha iyi bir şekilde bu abartılı duyguları tespit edebilirler.