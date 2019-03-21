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İyilik koşusu Wings for Life World Run’a kısa süre kaldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2019’a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak.

21 Mart 2019 Perşembe 15:40
İyilik koşusu Wings for Life World Run’a kısa süre kaldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2019’a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak. En özel koşu organizasyonlarından biri olan Wings for Life World Run, ilgi çekici özellikleriyle diğer koşu organizasyonlarından ayrılıyor.


Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford desteğiyle 6’ncı kez Türkiye’de koşulacak. İzmir’in 4’üncü kez ev sahipliği yapacağı ve ‘Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run, ilgi çekici özellikleriyle de diğer koşu organizasyonlarından ayrılıyor. Koşunun diğer koşu organizasyonlarından ayrılan özellikleri ve dikkat çekici detayları şöyle:



Bitiş çizgisi yok


Wings for Life World Run tüm dünyada aynı anda koşulan ama bitiş çizgisinin olmadığı bir formata sahip. Katılımcılar koşuya başladıktan 30 dakika sonra ’yakalama aracı’ yola çıkıp, koşanları yakalamaya çalışıyor. Yakalama aracı, katılımcının yanından geçene kadar koşu devam ediyor. Yani bu koşuda bitiş çizgisi katılımcının kendisi.



Dünyanın bir yarısı gündüz koşarken diğer yarısı gece koşuyor


Wings for Life World Run 2019, dünyanın 6 kıtasında, 12 faklı şehirde aynı anda koşulacak. Bu sene koşuya 4’üncü kez ev sahipliği yapan İzmir’de öğlen saat 14.00’da başlayacak koşu Kaliforniya’dakiler için sabah saat 04.00’te; Melbourne’dekiler için akşam saat 21.00’de başlayacak.



Omurilik felçli bir kişinin ilk adımlarını attıran koşu


Wings for Life Vakfı’nın bu koşuyu düzenlemesindeki amaç omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak. Wings for Life World Run’dan elde edilen gelirin tamamıyla da omurilik felcine kalıcı tedavi bulmak amacıyla araştırmaların fonlanmasına gidiyor. Bu araştırmalar sayesinde David Mzee isimli bir kişi, 8 yıldan sonra ilk desteksiz adımlarını attı.



Wings for Life World Run rekoru 92 km


Son 5 koşuda, sadece dünya birincileri toplam 728 kilometre yol kat etti. Ama tek seferde, tekerlekli sandalye ile 92 km yarışan bir başka katılımcı yok. Wings for Life World Run’da 2017 yılında tekerlekli sandalye ile 92.14 kilometre koşarak nefes kesen performansıyla erkekler rekorunu aynı zamanda 2018 şampiyonu Aron Anderson kırdı. Kadınlar rekorunu ise yine 2017 yılında 68.21 kilometre ile Dominika Stelmach elinde tutuyor.



Dünyanın en büyük iyilik koşularından biri


Wings for Life World Run, tek bir hedef için koştuğu, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri. Her bir katılımcı, omurilik felci hakkında bilinirlik oluşturmak ve omurilik felcine kalıcı çözümün bulunması için ‘Koşamayanlar için koşuyor.’ Wings For Life World Run’a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings For Life Vakfı’na da destek oluyor. Wings For Life World Run’a katılım ücretlerinin yüzde 100’ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor.


Bu sene 5 Mayıs 2019’da İzmir’de koşulacak yarışa isteyenler; Wings for Life World Run’un türkiye internet sitesinden kayıt olarak yardım koşusuna katılabilecek ve omur ilik felçlilerine umut olabilecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:40
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