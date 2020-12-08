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Aktüel İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı
Aktüel

İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayış: - "Süt Keçisi projemiz, Afrikalı ailelerin tek seferlik yardımlar yerine, kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlıyor. Kampanyamız sayesinde aileler, keçilerin sütünden besin ve gelir elde edebiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:08:03 -
İyilik Derneği, Kamerun'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 196 süt keçisi dağıttı

İSTANBUL (AA) - İyilik Derneği, 13'üncüsünü düzenlediği "Süt Keçisi Organizasyonu"nda Kamerun'da ihtiyaç sahibi 732 aileye 2 bin 196 süt keçisi hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kamerun'daki Süt Keçisi Organizasyonu'nda Kur'an-ı Kerim, sıcak yemek ve süt keçisi dağıtımı yapıldı.

Bugüne kadar Burkina Faso, Çad ve Nijer'de dağıtımlar gerçekleştirilirken, Kamerun'da dul ve yetim ailelerin öncelikli olarak desteklendiği proje kapsamında ikisi dişi, biri erkek olmak üzere 3 keçi hediye edildi.

Projeyle ailelerin keçilerle süt üretimi ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlaması hedefleniyor. Bir keçi bedelinin 450 lira olduğu proje kapsamında tespit edilen ailelere toplamda 1350 lira değerinde üç keçi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayış, şunları ifade etti:

"Süt Keçisi projemiz, Afrikalı ailelerin tek seferlik yardımlar yerine, kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlıyor. Kampanyamız sayesinde aileler, keçilerin sütünden besin ve gelir elde edebiliyor. Bir keçi ortalama 6 ayda bir doğum yapıyor. Bu sayede aileler doğan erkek keçileri de satarak hayvancılık yapma imkanına sahip oluyor. 13. etabını gerçekleştirdiğimiz Süt Keçisi Projemizin bağışçılarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında yaptığımız dağıtımlarda 732 aileye, 2 bin 196 süt keçisi hediye ettik."

Mehmet Kayış, keçilerin teslimiyle ilgili bağışçılara görsellerin de iletildiğini belirterek, bu sayede daha fazla hayırseverin projeye katıldığını aktardı.

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