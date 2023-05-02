İyice azıtmaya başladılar! Terör yandaşlarından oy vermeye giden Türklere saldırı
Fransa'nın Marsilya kentinde seçim merkezine oy vermeye giden Türk vatandaşlarına terör yandaşları bıçak ve sopalarla saldırdı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanmaya başladı. Seçim telaşına giren terör örgütü PKK yandaşları ise iyice azıtmaya başladı.
Son olarak Fransa'nın Marsilya kentinde terör yandaşları oy vermeye giden Türk vatandaşlarına saldırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör yandaşlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan Türk vatandaşlarına saldırdığı görüldü.