İYİ Parti'nin 12 adayı kesinleşti

2019 Mart seçimlerinde geri sayım sürerken partilerin göstereceği adaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Merkezi bugün 15 ilin belediye başkanı adaylarını kesinleştirdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada iller ve belediye başkanı adayları şöyle:



1- Mersin (Büyükşehir): Burhanettin KOCAMAZ

2- Balıkesir (Büyükşehir): İsmail OK

3- Trabzon (Büyükşehir): Atakan AKSOY

4- Denizli (Büyükşehir): Ümit BAHTİYAR

5- Erzurum (Büyükşehir): Mahmut UYKUSUZ

6- Elazığ: Ali ŞEKERDAĞ

7- Afyonkarahisar: Mahmut KOÇAK

8- Isparta: Gökmen GÖKMENOĞLU

9- Çankırı: Raif OKTAY

10-Nevşehir: Mehmet ÖZKAN

11-Niğde: Mümin İNAN

12-Kars: Settar KAYA

13-Kırıkkale: Mahir YILMAZ

14-Uşak: Muhammet GÜR

15-Osmaniye: Davut ÇUHADAR