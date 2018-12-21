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İYİ Parti'nin 12 adayı kesinleşti

İYİ Parti, yaklaşan 2109 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 15 ildeki adayını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 20:44
İYİ Parti'nin 12 adayı kesinleşti

2019 Mart seçimlerinde geri sayım sürerken partilerin göstereceği adaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Merkezi bugün 15 ilin belediye başkanı adaylarını kesinleştirdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada iller ve belediye başkanı adayları şöyle:

1- Mersin (Büyükşehir): Burhanettin KOCAMAZ
2- Balıkesir (Büyükşehir): İsmail OK
3- Trabzon (Büyükşehir): Atakan AKSOY
4- Denizli (Büyükşehir): Ümit BAHTİYAR
5- Erzurum (Büyükşehir): Mahmut UYKUSUZ
6- Elazığ: Ali ŞEKERDAĞ
7- Afyonkarahisar: Mahmut KOÇAK
8- Isparta: Gökmen GÖKMENOĞLU
9- Çankırı: Raif OKTAY
10-Nevşehir: Mehmet ÖZKAN
11-Niğde: Mümin İNAN
12-Kars: Settar KAYA
13-Kırıkkale: Mahir YILMAZ
14-Uşak: Muhammet GÜR
15-Osmaniye: Davut ÇUHADAR

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:44
  1. Osmaniye
  2. Kırıkkale
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Niğde
  6. Nevşehir
  7. Kars
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Erzurum
  11. Elazığ
  12. Denizli
  13. Çankırı
  14. Balıkesir
  15. Afyon
  16. Yerel seçimler
  17. büyükşehir adayları
  18. İYİ Part
  19. son dakika
  20. son dakika Gündem Haberleri
  21. İYİ Parti Genel Merkezi

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