İYİ Parti'nin 12 adayı kesinleşti
İYİ Parti, yaklaşan 2109 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 15 ildeki adayını açıkladı.21 Aralık 2018 Cuma 20:44
2019 Mart seçimlerinde geri sayım sürerken partilerin göstereceği adaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Merkezi bugün 15 ilin belediye başkanı adaylarını kesinleştirdi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada iller ve belediye başkanı adayları şöyle:
1- Mersin (Büyükşehir): Burhanettin KOCAMAZ
2- Balıkesir (Büyükşehir): İsmail OK
3- Trabzon (Büyükşehir): Atakan AKSOY
4- Denizli (Büyükşehir): Ümit BAHTİYAR
5- Erzurum (Büyükşehir): Mahmut UYKUSUZ
6- Elazığ: Ali ŞEKERDAĞ
7- Afyonkarahisar: Mahmut KOÇAK
8- Isparta: Gökmen GÖKMENOĞLU
9- Çankırı: Raif OKTAY
10-Nevşehir: Mehmet ÖZKAN
11-Niğde: Mümin İNAN
12-Kars: Settar KAYA
13-Kırıkkale: Mahir YILMAZ
14-Uşak: Muhammet GÜR
15-Osmaniye: Davut ÇUHADAR
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