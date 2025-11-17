  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”

Hastaneye kaldırıldı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi!

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

İhracata rekor dayanmıyor: Tarihin en yüksek rakamlarına ulaşıldı!

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye’ye gönderiliyor" denmişti... Gerçek çok başka çıktı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem İYİ Parti'li başkanın hadsiz özlerin BBP'yi ayağa kaldırdı
Gündem

İYİ Parti'li başkanın hadsiz özlerin BBP'yi ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İYİ Parti'li başkanın hadsiz özlerin BBP'yi ayağa kaldırdı

İYİ Parti Sivas İl Başkanı'nın "BBP'liden PKK'lı olur, İYİ Partiliden olmaz" şeklindeki rezil kepaze sözlerine Büyük Birlik Partisi cephesinden tepki geldi. BBP İl Başkanı Ahmet Polat, "Bu sözler sadece siyasi bir hadsizlik değil, Sivas'ın vakarına, şehitlerimizin hatırasına ve Büyük Birlik davasının tertemiz mazisine yapılmış ağır bir saldırıdır. Seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı, 15 Kasım Cumartesi günü kongrede toplandı. İki liste ile gidilen seçimde mevcut il başkanı Volkan Karasu, yeniden başkan seçildi. İYİ Parti İl Başkanı Volkan Karasu'nun kongrede yapmış olduğu konuşma tepkilere neden oldu. İl Başkanı Karasu yaptığı konuşmada, "Büyük Birlikçilerden PKK'lı çıkar, İYİ Partiliden çıkmaz" sözleri sonrası Büyük Birlik Partisi (BBP) cephesinden yanıt gecikmedi. BBP İl Başkanı Ahmet Polat, parti binasında basın mensupları ile bir araya geldi.

 

"Seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır"

Toplantıda konuşan Ahmet Polat, "Cumartesi günü İYİ Parti Sivas il Kongresinde, mevcut İl Başkanı Volkan Karasu'nun ağzından çıkan sözler; sadece siyasi bir hadsizlik değil, Sivas'ın vakarına, şehitlerimizin hatırasına ve Büyük Birlik davasının tertemiz mazisine yapılmış ağır bir saldırıdır. Karasu'nun, ‘Büyük Birlikçilerden PKK'lı çıkar, İYİ Partiliden çıkmaz' şeklindeki cümlesi; seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır. Üstelik Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin İYİ Partililere PKK'lı dediğini iddia etmek, yalanın, çarpıtmanın ve müfteriliğin zirvesidir. Bu ülkede teröre karşı en açık, en omurgalı, en tavizsiz duruşu gösteren hareket Büyük Birlik Partisi'dir. Bu camianın lideri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, bir ömür boyu ‘Terörle aynı fotoğrafta olanla aynı yolda olmayız', ‘Terör örgütü ve uzantıları TBMM'ye girmemelidir' dedi. ‘Benim olmadığım Meclis'te federasyon konuşulur' dedi. Bugün de Genel Başkanımız Mustafa Destici, aynı çizgide; her platformda, her görüşmede, her açıklamasında terörü ve teröristi lanetlemektedir" ifadelerine yer verdi.

 

Polat: "Müfterisin, yalancısın ve siyaseten ahlak, şeref yoksunusun"

İYİ Parti İl Başkanı'nı özür dilemeye davet eden Polat, "Volkan Karasu'nun Büyük Birlik' Partisi'ne, Alperenlere ve Genel Başkanımıza yönelik hezeyan dolu sözleri, cehaletin, siyasi ahlaksızlığın ve çapsızlığının bir ürünüdür. Buradan açıkça söylüyorum, Genel Başkanımızın İYİ Partililere ‘PKK'lı' dediğini iddia ettin. O hâlde çık, bunu ispat et. Nerede söylemiş, ne zaman söylemiş, hangi konuşmada, hangi cümlede bunu ifade etmiş? Belgeleriyle, görüntüleriyle ortaya koy. Eğer ortaya koyamazsan, ispat edemezsen ki, edemeyeceksin, o zaman müfterisin, yalancısın ve siyaseten ahlak, şeref yoksunusun. Sana Sivas Meydanı'nı adres gösteriyorum. Bu şehir temizdir, merttir, mertliğin karşısında eğrilik barınmaz. Ya çıkıp bu milletin önünde, Büyük Birlik Partisi camiasından ve Alperenlerden özür dileyeceksin. Ya da bu skandal sözlerin altında ezilip gideceksin. Ayrıca hesabını da vereceksin. Kimse bu davayı çamura bulaştıramaz. Kimse Alperenlerin vakarını test etmeye kalkamaz. Kimse, kendi fırıldaklıklarını bizim omurgalı duruşumuzla mukayese edemez" şeklinde konuştu.

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!
İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

Gündem

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

Bakan Kacır'dan İYİ Parti’nin 'KAAN çöp oldu’ iddiasına tokat gibi cevap
Bakan Kacır'dan İYİ Parti’nin 'KAAN çöp oldu’ iddiasına tokat gibi cevap

Gündem

Bakan Kacır'dan İYİ Parti’nin 'KAAN çöp oldu’ iddiasına tokat gibi cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23