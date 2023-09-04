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Gündem İYİ Partili Adnan Beker'in sözleri şoke etti! Stüdyo buz kesti
Gündem

İYİ Partili Adnan Beker'in sözleri şoke etti! Stüdyo buz kesti

Yeniakit Publisher
2023-09-04 23:30:00 -

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, yaptığı açıklamalarla stüdyoya buz kestirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100'de katıldığı programda DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Beker, "İdris Şahin, yaptığı toplantıda ‘İYİ Parti’ye oy vermeyin, İYİ Parti, vekil çıkaramayacak. İYİ Parti’nin baraj sorunu var, oylarınız boşa gider’ diye CHP’lilerin vekil adayları, İYİ Parti az vekil çıkarsın diye çalıştı." ifadelerini kullandı.

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