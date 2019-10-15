İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!

MHP Lideri’nin mesaiye başlaması ülkede konuşulan konulanı başında yer aldı. İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı Facebook sayfasında Bahçeli’nin partilileri selamladığı fotoğrafı paylaşarak, “3 hafta sonra gelen ilk fotoğraf. Hayattaymış!” denildi. Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Gelen tepkiler üzerinde bu paylaşım bir süre sonra kaldırıldı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar özür diledi! Paylaşan kişinin istifa ettiğini açıkladı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, yapılan paylaşımdan dolayı Bahçeli ve MHP’den özür diledi. Kırpınar, “Bugün akşam saatlerinde İYİ Parti Buca ilçe başkanlığı Facebook sayfa yöneticisi tarafından paylaşılan Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili görüntüden ve sözden dolayı incinen, üzülen ve öfkelenen kardeşlerimden teşkilatımız adına özür dilerim. Sayın Devlet Bahçeli’ye sağlıklı ömürler dilerim...” dedi.

Paylaşıma MHP İzmir’den de çok büyük tepki geldi. MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, “İP 'in Buca İlçe Başkanlığı, korkudan paylaşımı kaldırdınız ama bu şerefsizliğinizi ve adiliğinizi örtmez. Bu işin hesabı başka olacak ...” dedi.