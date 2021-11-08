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Gündem İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bugün...
Gündem

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bugün...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:42:00 -
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bugün...

Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, parti olarak olaya bakışlarının 'affedilmez' olduğunu söyledi. Ağaralioğlu, "Bugün seçim yapacağız. Süreç neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfretmesi sonrası Grup Başkanvekili görevinden istifa eden Lütfü Türkkan ile ilgili açıklama yaptı.

"Bu bir hatadır"

Ağarlalioğlu, "İYİ Parti kurulduğu günden bu yana genel başkanı başta olmak üzere memleket hizmetiyle yola çıkmış iradesiyle birçok iftiranın hakaretin ithamın konusu haline getirilmeye çalışıldı. İYİ Parti hakarete uğradığı halde hakaret etmemeyi, rencide edildiği halde rencide etmemeyi, adaletsizlik zulüm gördü halde kimse zulüm göstermemeyi şiar edinmiş bir partidir. Dolayısıyla hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın söylediği sözü meşrulaştıramaz. Bu bir yanlıştır. Yanlışın ama ile fakatla lakin ile gölgelenmesi Türk millletine hizmet iddiası olan bir partinin değil kimsenin bir karı değildir. Bunu kesinlikle meşru göremeyiz." dedi.

"Asla müsamaha ile..."

Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

"Affedilemez"

Ağaralioğlu, parti olarak olaya bakışlarının 'affedilmez' olduğunu sözlerine ekledi. Ağaralioğlu, "Bugün seçim yapacağız. Süreç neyi gerektiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

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