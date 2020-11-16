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Aktüel İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: "Kararı mahkemeye götüreceğim"
Aktüel

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: "Kararı mahkemeye götüreceğim"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:02:56 -
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: "Kararı mahkemeye götüreceğim"

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK- İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partisinden ihraç edilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacağını bildirdi.

Özdağ, AA muhabirine, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

-Disiplin ve ihraç süreci

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.

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