İYİ Parti'den flaş Mansur Yavaş açıklaması! 'Nereden bileceğiz?'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında "CHP, Ankara'da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir cevap geldi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yaklaşılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tüm partiler 'Ayrı ayrı seçime girelim' çağrısı gelmişti. Akşener'in yerel seçim çağrısının ardından İYİ Partili Uğur Poyraz'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında "CHP, Ankara'da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna ortalığı karıştıracak bir cevap geldi.

TV100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, yerel seçimle ilgili açıklamada bulundu.

"CHP, YAVAŞ'I ADAY GÖSTERİRSE DESTEKLER MİSİNİZ?"

Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara’da Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna Poyraz'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

"YAVAŞ’IN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAĞINI NEREDEN BİLECEĞİM?"

Poyraz, "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş’ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" diye konuştu.

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